Польский Orlen потерял около $400 млн на сделках с венесуэльской нефтью FT: Польша потеряла $400 млн на покупке венесуэльской нефти за криптовалюту

Москва15 сен Вести.В 2023 году польский энергетический концерн Orlen понес убытки почти на $400 млн долларов при попытке приобрести венесуэльскую нефть в обход санкций США. Об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно данным издания, оператором сделки выступала швейцарская дочерняя компания Orlen. Она перевела авансы в криптовалюте двум компаниям из ОАЭ - Hannon International и Gold Mar International Trading. Параллельно польский концерн арендовал три супертанкера и отправил их к берегам Венесуэлы.

В результате танкеры провели в море несколько месяцев и в итоге покинули регион без груза. Общий объем списаний Orlen составил $394 млн.

Как отмечалось ранее, нефтяная отрасль Венесуэлы переживает упадок. В частности, из 15 тысяч нефтяных скважин, в стране активны только восемь тысяч.