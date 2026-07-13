FT: евробанки подали в суд, требуя компенсации убытков от санкций против РФ

Европейские банки добиваются компенсации потерь от санкций РФ через суд FT: евробанки подали в суд, требуя компенсации убытков от санкций против РФ

Москва13 июл Вести.Ведущие европейские банки добиваются компенсации понесенных от антироссийских санкций потерь через суд. Иски против транснациональной химической компании Linde подали Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank, сообщает газета Financial Times (FT).

Дело имеет прецедентный характер, уточняет издание. Оно должно определить, кто обязан нести издержки от потерь после введения западных санкций против России. Первое заседание суда состоится во Франкфурте во вторник, 14 июля. По этому делу Deutsche Bank требует от Linde около €260 млн компенсации.

Ведущие европейские банки требуют возмещения убытков от ареста их активов в России на общую сумму около €1 млрд поясняет FT

В миллиард евро оцениваются активы финансовых учреждений, арестованных российскими судами в ответ на введенные Западом санкции.

Иск UniCredit на сумму около €450 млн находится на стадии досудебной подготовки в суде Мюнхена. Отдельный иск почти на €100 млн подал к Linde Commerzbank.

Три европейских банка выпустили гарантии авансовых платежей и исполнения контракта в пользу "Русхимальянса" при строительстве газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Спор возник из-за контрактов Linde Engineering с "Русхимальянсом". В 2021 году российская компания выплатила Linde более €1 млрд аванса для начала строительных работ. Деньги были получены, а работы из-за введения антироссийских санкций так и не были выполнены. Теперь банки требуют компенсации понесенных трат.

"Газпром" в своем иске к российскому филиалу германской группы компаний Linde в октябре 2025 года потребовал через арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с подрядчика порядка 218 млн евро убытков.