ЕЦБ будет вводить новые банкноты евро с 2030 года

Европейский центробанк намерен ввести новые евробанкноты ЕЦБ будет вводить новые банкноты евро с 2030 года

Москва24 сен Вести.Европейский центробанк (ЕЦБ) намерен усилить защиту евро. Для защиты от подделок будут введены новые банкноты с усиленными элементами защиты, сообщается на сайте европейского банковского регулятора.

Новые евробанкноты будут постепенно вводиться с начала 2030-х годов. Окончательное решение по дизайну денежных знаков ЕЦБ примет в конце 2026 года. Но при определении дизайна будет учтено мнение почти 10 миллионов европейцев, которые приняли участие в онлайн-опросе, посвященном внешнему виду будущих евро.

Благодаря их участию в процессе разработки дизайна был сделан важный шаг в подготовке следующей серии банкнот отметила народный вклад в дизайн евро президент ЕЦБ Кристин Лагард

В народном голосовании предлагались экзотические сюжеты для купюр. Например, изображение президента Франции Эммануэля Макрона, который получает пощечину от своей супруги, главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в наручниках, купюры в виде туалетной бумаги, а также кондиционеров, которых не хватало французам во время жары, и главы киевского режима Владимира Зеленского, употребляющего наркотики.

Но для оформления банкнот Европейский центробанк выбрал две визуальные темы – "Европейская культура", а также "Реки и птицы". Для каждой из тем будет представлено по пять возможных вариантов дизайна денежных знаков.

Тема европейской культуры предполагает изображение лицевой стороне купюр знаменитых европейцев. Например, Людвига ван Бетховена, Марии Склодовской-Кюри или Леонардо да Винчи. На оборотной стороны банкноты можно изобразить уличных артистов или фестиваль песни.

При отображении темы "реки и птицы" акцент будет сделан на устойчивости и разнообразии природных экосистем Европы. На европейские деньги попадут изображения зимородка и белого аиста, а на обороте появятся изображения европейских институтов - Европейского парламента, Европейской комиссии и самого ЕЦБ.

Используемые сейчас банкноты евро останутся в обращении наряду с евро новой серией. Они останутся действительным платежным средством, подчеркнули в ЕЦБ.