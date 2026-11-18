Москва18 нояВести.Евросоюз планирует в 2027 году поставить Украине до 20 миллионов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
По его словам, для этого будет использовано свыше 60% военного финансирования Европейского союза.
Если в 2026 году беспилотники составляли около 30% наших поставок, то в 2027 году на них придется уже 62%приводит его слова ТАСС
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал европейские страны направить усилие на восстановление Украины, а не фокусироваться на затягивании конфликта и финансировании киевского режима.