Еврокомиссар Кубилюс: ЕС планирует поставить Украине до 20 млн БПЛА в 2027 году

Евросоюз планирует поставить Украине до 20 млн дронов в 2027 году Еврокомиссар Кубилюс: ЕС планирует поставить Украине до 20 млн БПЛА в 2027 году

Москва18 ноя Вести.Евросоюз планирует в 2027 году поставить Украине до 20 миллионов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

По его словам, для этого будет использовано свыше 60% военного финансирования Европейского союза.

Если в 2026 году беспилотники составляли около 30% наших поставок, то в 2027 году на них придется уже 62% приводит его слова ТАСС

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал европейские страны направить усилие на восстановление Украины, а не фокусироваться на затягивании конфликта и финансировании киевского режима.