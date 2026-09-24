Евросоюз на два года освободил ряд товаров Армении от пошлин

Евросоюз согласился два года ввозить ряд товаров из Армении без пошлин Евросоюз на два года освободил ряд товаров Армении от пошлин

Москва24 сен Вести.Совет Европейского союза принял решение приостановить действие пошлин в отношении ряда товаров Армении. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Евросовета.

Отмечается, что либерализация торговли коснется практически 80% товаров из числа тех, что Армения экспортирует в ЕС. Пошлины не будут взиматься в том числе с некоторой продукции из сельскохозяйственного сектора.

Временное соглашение о преференциях будет в силе в течение двух лет уточняется в сообщении Евросовета

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не верит в возможность обмана со стороны Европейского союза. Речь шла об обещании со стороны Брюсселя пустить на европейских рынок армянскую сельхозпродукцию.