Москва24 сенВести.Совет Европейского союза принял решение приостановить действие пошлин в отношении ряда товаров Армении. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Евросовета.
Отмечается, что либерализация торговли коснется практически 80% товаров из числа тех, что Армения экспортирует в ЕС. Пошлины не будут взиматься в том числе с некоторой продукции из сельскохозяйственного сектора.
Временное соглашение о преференциях будет в силе в течение двух летуточняется в сообщении Евросовета
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не верит в возможность обмана со стороны Европейского союза. Речь шла об обещании со стороны Брюсселя пустить на европейских рынок армянскую сельхозпродукцию.