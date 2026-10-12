Евстафьев призвал РФ быть готовыми к Большой евроатлантической войне РФ следует внимательно отнестись к подготовке к Большой евроатлантической войне

Москва12 окт Вести.России следует очень внимательно отнестись к подготовке к Большой евроатлантической войне. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

Учитывая мировые события, произошедшие за последние несколько лет, России нужно быть внимательными ко всему, в том числе, как считает Евстафьев, и к противостояниям, которые именуются Большой европейской войной.

Я думаю, это будет не европейская — это будет Большая евроатлантическая война с учетом того опыта, который у нас есть, и который во многом отрицает вот эти идеи экономики больших центров… Это надо все очень серьезно переосмыслить, и вот это точно нельзя делать на коммерческой основе заявил политолог

Ранее Дмитрий Евстафьев заявлял, что основная деятельность европейских политиков - идеология. По его словам, именно на ее основе европейцы отвергают Россию.