Москва5 ноя Вести.Следует породить в противнике дичайший страх, раз обычные средства сдерживания террористических угроз не работают. Об этом политолог Дмитрий Евстафьев заявил в комментарии Владимиру Соловьёву, сообщает ИС "Вести".

По его словам, Россия имеет дело с противником, абсолютно деградировавшим в социально-психологическом плане.

Чего у [противника] нет – это способности выстраивать когнитивные связи между своими действиями и последствиями для себя … И вот эта вещь, которую мы должны заложить в нашу военно-политическую стратегию … Обычные средства сдерживания террористических угроз … не работали, не работают, и боюсь, что в дальнейшем тоже работать не будут. Значит, надо … через страх … Значит, мы должны породить у [противника] … дичайший страх сказал политолог

Ранее экс-депутат Верховной рады V–VII созывов Спиридон Килинкаров заявил, что предстоящие трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби не дадут быстрых результатов, а судьба украинского конфликта решится в ходе зимней военной кампании.