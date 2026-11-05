Москва5 ноя Вести.Лишение Украины доступа к Черному морю поможет преодолеть надвигающийся геоэкономический кризис. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Евстафьев в комментарии Владимиру Соловьёву, сообщает ИС "Вести".

Наличие у Украины доступа к морю… создало крайне неблагоприятную ситуацию в Черном море. Черное море фактически за столетие… впервые перестало быть экономически рентабельным местом. И мы должны вернуть Черному морю вот этот статус геоэкономической житницы, здравницы и кузницы, как говорилось в известном советском фильме. Но пока у Украины есть хоть какой-то, пусть по реке… доступ к морю, это просто невозможно. И в этом смысле лишение Украины доступа к морю… это будет огромный вклад в преодоление того геоэкономического кризиса, который на мир сейчас накатывает