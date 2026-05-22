Москва22 мая Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении фармацевтической компании "Вифитех", сообщается на сайте ведомства.

ФАС считает, что компания нарушила антимонопольное законодательство, изъяв из обращения препарат "Леспефрил", чтобы повысить его стоимость.

В ФАС России поступили заявления граждан о завышенных ценах на новую форму выпуска лекарственного препарата для лечения хронической почечной недостаточности "Леспефрил" отметили в ведомстве

Эти препараты не входят в перечень жизненно необходимых и на них не распространяется госрегулирование цен. При этом "Вифитех" – единственная организация, производящая подобный препарат.

Компания продавала "Леспефрил" во флаконах объемом 100 мл, а затем изъяла его из продажи. Позже препарат вновь поступил в продажу по той же цене, но в объеме 50 мл. Таким образом, его стоимость увеличилась в среднем на 60 процентов.

Если вина организации будет установлена, ей грозит штраф или возврат незаконно полученного дохода в бюджет.