Москва27 нояВести.В Запорожской области из-за обстрела ВСУ культурно-молодежный центр получил серьезные повреждения. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в MAX.
В городе Каменке-Днепровской в результате обстрела со стороны киевского режима значительные повреждения получил культурно-молодежный центр, благо пострадавших нетговорится в сообщении
Уточняется, что на момент атаки никого в здании не было – ни сотрудников, ни самих участников творческих коллективов. Пострадал только фасад – судя по опубликованным кадрам, разрушения серьезные. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.