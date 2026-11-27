Культурно-молодежный центр в Запорожской области сильно пострадал от удара ВСУ

Фасад культурно-молодежного центра в Запорожской области поврежден при обстреле Культурно-молодежный центр в Запорожской области сильно пострадал от удара ВСУ

Москва27 ноя Вести.В Запорожской области из-за обстрела ВСУ культурно-молодежный центр получил серьезные повреждения. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в MAX.

В городе Каменке-Днепровской в результате обстрела со стороны киевского режима значительные повреждения получил культурно-молодежный центр, благо пострадавших нет говорится в сообщении

Уточняется, что на момент атаки никого в здании не было – ни сотрудников, ни самих участников творческих коллективов. Пострадал только фасад – судя по опубликованным кадрам, разрушения серьезные. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.