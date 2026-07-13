Федотов объяснил спорный момент с удалением швейцарского футболиста на ЧМ Федотов: судьи сами привезли вторую желтую карточку Эмболо

Москва13 июл Вести.Удаление за вторую желтую карточку швейцарского игрока Брила Эмболо в четвертьфинальном матче чемпионата мира против сборной Аргентины до сих пор вызывает вопросы у любителей футбола. Спорный момент для KP.RU прокомментировал экс-судья Игорь Федотов.

По его мнению, арбитры правильно разобрались с этим эпизодом.

По-судейски они поступили правильно. Выполнили рекомендации ФИФА, которые прописаны на этот чемпионат отметил Федотов

Изначально предупреждение показали аргентинцу Паредесу. Однако чуть позже это решение было отменено. Более того, Эмболо получил желтую карточку за симуляцию. Она оказалась для него второй.

Не покажи желтую карточку игроку сборной Аргентины за якобы фол, то VAR, конечно, никуда бы и не вмешивался. Получается, что судьи привезли эту карточку сами объяснил спорный эпизод экс-арбитр

Четвертьфинальная встреча между сборными Аргентины и Швейцарии в основное время завершилась со счетом 1:1. В дополнительное время действующие чемпионы мира забили два мяча и вышли в полуфинал турнира. На 72-й минуте матча швейцарец Брил Эмболо получил вторую желтую карточку и был удален с поля.