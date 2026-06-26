Фетисов будет капитаном сборной России по хоккею в матче против американцев Фетисов назначен капитаном сборной России в хоккейном матче против команды США

Москва26 июн Вести.Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов будет капитаном сборной России в товарищеском хоккейном матче против команды США, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Хоккейный гала-матч между сборными России и США пройдет в Москве 1 июля, о его проведении сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

Команда России выйдет на лед под названием "Красная Машина". В ее состав войдут как известные российские хоккеисты, так и представители бизнеса, а также деятели культуры. Например, в матче примут участие знаменитый саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Тренером "Красной Машины" будет двукратный олимпийский чемпион и участник Суперсерии 1972 года Александр Якушев.

За сборную США сыграют легенды американского хоккея и представители компаний-членов AmCham. Капитаном команды будет менеджер Скотт Макферсон, известный в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по работе с китайским "Куньлунь Ред Стар" (ныне - "Шанхай Дрэгонс").

Символическое стартовое вбрасывание в матче проведет президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.