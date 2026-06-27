ФИФА перечислила РФС 1,9 млрд рублей в прошлом году по программе FIFA Legacy Генсек РФС Митрофанов рассказал о получении от ФИФА 1,9 млрд руб. в 2025 году

Москва27 июн Вести.Российский футбольный союз (РФС) получил от Международной федерации футбола (ФИФА) 1,9 млрд рублей на реализацию проектов по программе FIFA Legacy. Об этом на конференции РФС рассказал генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

В 2025 году РФС обеспечил проведение соревнований и реализацию проектов в рамках программы FIFA Legacy. В прошлом году общий объем превысил 1 млрд 17 млн рублей. От ФИФА было получено три транша, 1,9 млрд рублей. Это позволит продолжить реализацию согласованных с ФИФА проектов в будущем сказал Митрофанов

Генсек РФС добавил, что в 2025 году от ФИФА также ожидалось около 275 млн рублей по проекту, связанному с укладкой полей. Однако окончательное согласование федерация дала лишь в мае 2026 года. По его словам, контракт на данный момент уже подписан, и в РФС ждут перечисления денег, после чего смогут начать работы по этому проекту. Все эти аспекты были согласованы комитетом по развитию ФИФА.