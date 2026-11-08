Фильм "Космос засыпает" получил Гран-при кинофестиваля в Мурманске Фильм "Космос засыпает" получил Гран-при кинофестиваля в Заполярье

Москва8 ноя Вести.Гран-при XVIII Международного кинофестиваля "Северный характер" в Мурманске получила дебютная полнометражная картина режиссера Антона Мамыкина "Космос засыпает". Об этом сообщили организаторы фестиваля, передает ТАСС.

В этом году на фестиваль поступило 420 заявок из 11 стран, в том числе из Франции, Испании, Бразилии и Мексики. Международное жюри возглавил режиссер, сценарист и продюсер Иван Твердовский.

В конкурсный шорт-лист вошли 65 работ. Всего в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля зрители увидели более 100 работ российских и зарубежных кинематографистов говорится в сообщении

В номинации "Документальный фильм до 90 минут" жюри признало работу Ольги Аверкиевой "Откуда я уйду". Лучшим анимационным фильмом стала картина "Дарующая счастье" Галины Озериной и Дмитрия Соколова, а лучшим сериалом - "Холод" Алексея Казакова.

Фестиваль "Северный характер" проходит в Мурманске с 2 по 8 ноября 2026 года.