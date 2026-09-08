Москва8 сен Вести.В Казани подвели итоги XXII международного кинофестиваля "Алтын минбар", передает ТАСС. Гран-при за лучший полнометражный игровой фильм достался иранской картине "Земля ангелов" режиссера Бабака Хаджепаши.

По словам организаторов, в этом году фестиваль привлек около 10 тысяч зрителей по всей республике, а программа включила более 20 творческих встреч на разных площадках.

Гости очарованы великолепием нашей основной площадки, где прошли церемонии открытия и закрытия, и вдохновлены планами на будущее отметила исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова

Также она сообщила о подписании важных международных соглашений. Теперь Казанский фестиваль будет сотрудничать с кинофестивалями Омана, Шарм-эш-Шейха и независимым фестивалем SIFFA (Великобритания).