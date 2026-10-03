Фильм "Сумерки" стал лидером кассовых сборов в России по итогам сентября

Фильм "Сумерки" возглавил список кассовых лидеров в России в сентябре Фильм "Сумерки" стал лидером кассовых сборов в России по итогам сентября

Москва3 окт Вести.Повторный кинопрокат фильма 2008 года "Сумерки" режиссера Кэтрин Хардвик занял первое место по кассовым сборам в российском кинопрокате по итогам сентября, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Картина вернулась на большие экраны 17 сентября и всего за две недели смогла заработать 334 миллиона рублей.

Фильм опередил отечественные новинки "Как Иван в сказку попал" (292 миллиона рублей) и "Девятая планета" (174 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что фильм "Человек-паук: Новый день" в августе заработал 1,15 млрд долларов за первую неделю в кинотеатрах и стал самым кассовым фильмом 2026 года в мировом прокате.