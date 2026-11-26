Филолог допустил признание ударения "тортЫ" нормой через десятки лет Лингвист Ефремов объяснил, когда ударение "тортЫ" станет нормой

Москва26 ноя Вести.Произношение слова "тортЫ" с ударением на последний слог теоретически способно стать орфоэпической нормой русского языка лишь спустя несколько десятилетий, если так массово заговорит новое поколение. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал филолог Валерий Ефремов.

Эксперт подчеркнул, что сегодня единственно правильным нормативным вариантом остается "тОрты", опирающийся на аналогичные формы слов "банты", "шарфы" и "шрифты".

По словам Ефремова, пока объективных предпосылок к официальной смене ударения нет, однако в современной разговорной речи вариант "тортЫ" уже воспринимается лингвистами как менее грубая ошибка, чем неверное ударение в слове "звонит".