Финалист Кубка Гагарина Сафонов покинул "Ванкувер" и возвращается в Россию Российский хоккеист Сафонов расторг контракт с "Ванкувером"

Москва11 ноя Вести.Финалист Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса" Илья Сафонов покинул систему "Ванкувер Кэнакс" и возвращается в Россию. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сафонов подписал контракт новичка с "Ванкувером" летом 2026 года, но так и не дебютировал в НХЛ в составе "косаток". Он успел провести за океаном 12 матчей в чемпионате Американской хоккейной лиги (AHL), за фарм-клуб "Ванкувера", в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

Как заявил агент 25-летнего хоккеиста Дэн Мильштейн, нападающий принял решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Права на игрока в России закреплены за "Ак Барсом".

Сафонов выступал за "Ак Барс" с сезона-2019/20 и успел провести за казанцев 410 матчей в КХЛ, в которых набрал 154 очка (75 шайб + 79 результативных передач).