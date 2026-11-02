Стубб: Финляндия начала реализацию инициативы Парижа по ядерному сдерживанию

Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию Стубб: Финляндия начала реализацию инициативы Парижа по ядерному сдерживанию

Москва2 ноя Вести.Финляндия официально приступила к реализации инициативы Франции, связанной с ядерным сдерживанием. Об этом заявил президент республики Александр Стубб.

Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию, и работа по реализации этого сотрудничества на официальном уровне началась на прошлой неделе сказал финский лидер, которого цитирует его канцелярия

При этом, по словам Стубба, формат взаимодействия между Хельсинки и Парижем к настоящему моменту не определен. Он добавил, что Финляндия намерена тщательно оценить возможные последствия конкретных решений перед их принятием. Финский лидер подчеркнул, что реализация соответствующей инициатива нацелена на укрепление "коллективного сдерживания".

В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении Парижа перейти к концепции "продвинутого сдерживания" в ядерной сфере. Проект предполагает совместные учения с государствами-партнерами, а также возможное размещение элементов французских стратегических сил на территории других стран Европы.