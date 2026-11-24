МИД Финляндии сообщил о вызове посла России из-за вертолета над Ловийсой

Финляндия вызвала посла России из-за вертолета над Ловийсой МИД Финляндии сообщил о вызове посла России из-за вертолета над Ловийсой

Москва24 ноя Вести.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов был вызван в МИД страны, сообщила 24 ноября пресс-служба финского дипведомства. Поводом названо предполагаемое нарушение финского воздушного пространства 21 ноября российским вертолетом у прибрежного города Ловийса. Кроме того, финская сторона намерена обсудить с российским дипломатом положение на Украине.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее не исключил связи между появлением вертолета и спасательной операцией, либо с наблюдением за российским сухогрузом Sparta II, ранее получившим повреждения в Финском заливе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил 21 ноября, что направлявшийся из Санкт-Петербурга в Калининград сухогруз подвергся атаке беспилотников. Это произошло в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от российской границы.

Президент Финляндии Александр Стубб 22 ноября заявил, что Sparta II покинул территориальные воды страны.

Ранее комитет парламента Финляндии по обороне анонсировал экстренное заседание 24 ноября в связи с атакой на Sparta II.