Москва17 мая Вести.Финские военные и сотрудники полиции в ночь на воскресенье, 17 мая, искали дрон в общине Леми в Южной Карелии недалеко от российской границы. Об этом сообщил телерадиокомпания Yle.

Как утверждает очевидец, слова которого приводятся в материале, вертолет летел медленно и низко, освещая местность прожектором. Затем он приземлился в поле в Кууканниеми. Поисковая операция, по данным телерадиокомпании, началась приблизительно в 00.30 и продолжалась около часа.

Проведение операции подтвердили в Силах обороны Финляндии.

В публикации отмечается, что военные усилили контроль на восточной границе. Также в полиции Юго-Восточной Финляндии сообщили, что их сотрудники присутствовали на месте ночных мероприятий.

Ранее представитель Национальных вооруженных сил (NBS) Латвии полковник Марис Туньш сообщил, что в ночь на 17 мая неизвестный беспилотник оказался в воздушном пространстве страны. Вскоре дрон покинул территорию Латвии, пролетев над муниципалитетом Лудза.

Позже Yle сообщила, что в связи с инцидентом в Латвии на юго-востоке Финляндии подняли в воздух истребители Hornet.

В ночь на 7 мая на востоке Латвии на территории нефтебазы в городе Резекне разбился беспилотник. Как заявил глава Минобороны республики Андрис Спрудс, в страну могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".