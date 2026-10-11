Финского лыжника наказали за флирт с порноактрисой Финская лыжная ассоциация наказала Лидхольма за переписку с порноактрисой

Москва11 окт Вести.Участнику зимней Олимпиады-2022 финскому лыжнику Реми Линдхольму сделали выговор за публичную переписку с порноктрисой Сузанной Пенттила, сообщает финская газета Ilta-Sanomat ("Вечерние новости"). 28-летний спортсмен написал в комментариях к публикации в вечерней финской газете Iltalehti, что готов посетить с товарищами по финской сборной Антоном Кемппи и Эмилем Лиекари секс-автобус порноактрисы.

53-летняя финская порнозвезда ответила на это приглашением и обещанием помочь спортсменам расслабиться после тренировок.

С Реми Линдхольмом и его менеджером по этому вопросу проведена беседа. Все стороны признали, что комментарий Линдхольма нельзя назвать удачным заявила исполнительный директор Ассоциации лыжных видов спорта Финляндии Марлеена Валтасола

Ее поддержала глава Финской лыжной ассоциации Сирпа Коркатти. Коркатти добавила, что осуждает высказывания спортсмена.

Голубоглазая блондинка Сузанна Пентилла стала известна после съемки для журнала Playboy в 2004 году. С тех пор она продолжает создавать "контент для взрослой аудитории". Название одного из фильмов, в котором она снималась, рассказывает о безупречных россиянках в Финляндии.

В 2023 году французскую чиновницу отчитали за интервью журналу Playboy, но 100-тысячный тираж журналов с ней на обложке разошелся всего за три часа продаж.