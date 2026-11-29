FIS отклонила протест Терентьевой на штраф в 9 мест в масс-старте на Кубке мира FIS отклонила протест на решение о наказании российской лыжницы Терентьевой

Москва29 ноя Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила протест российской лыжницы Натальи Терентьевой на штраф, который был наложен на нее по итогам масс-старта в рамках первого этапа Кубка мира в финском Рука. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat со ссылкой на заявление организации.

Терентьева 29 ноября пробежала дистанцию в 20 км с четвертым результатом, уступив победительнице шведке Линн Сван только 1,6 секунды. Но после гонки к россиянке были применены санкции.

Во время прохождения дистанции Терентьева на подъеме наступила на лыжу шведке Фриде Карлссон, из-за чего та упала. Жюри Кубка мира признало этот контакт созданием помехи Карлссон. За это судьи оштрафовали россиянку на девять позиций, переместив в протоколе Терентьеву с четвертого места на 13-е.

Как отмечается, протест на решение судей подал российский лыжник Савелий Коростелев, который представлял интересы Терентьевой из-за того, что она плохо понимает английский язык. Однако FIS протест отклонил.

Ранее в воскресенье Терентьева ответила на штраф публикацией видеоролика с фрагментом из сериала "Полицейский с Рублевки" с участием актера Сергея Бурунова.