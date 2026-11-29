Лыжницу Терентьеву переместили на 13-е место в масс-старте на этапе Кубке мира

Российскую лыжницу Терентьеву оштрафовали на 9 мест на Кубке мира в Финляндии Лыжницу Терентьеву переместили на 13-е место в масс-старте на этапе Кубке мира

Москва29 ноя Вести.Олимпийскую чемпионку Игр-2022 в Пекине россиянку Наталью Терентьеву оштрафовали на девять мест по итогам масс-старта на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Рука.

Терентьева в воскресенье, 29 ноября, пробежала дистанцию за 50 минут 1,2 секунды, финишировав четвертой. Она уступила победительнице шведке Линн Сван только 1,6 секунды.

Во время прохождения дистанции Терентьева на подъеме наступила на лыжу шведке Фриде Карлссон, из-за чего та упала. Жюри Кубка мира признало этот контакт созданием помехи Карлссон.

В итоге после гонки Терентьевой вынесли наказание в виде потери девяти позиций, переместив ее с четвертого на 13-е место.

Ранее на этапе в Рука Терентьева заняла четвертое место в гонке с раздельным стартом, а после не смогла пробиться в полуфинал соревнований в спринте.