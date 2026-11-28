Терентьева не вышла в полуфинал спринта классическим стилем на этапе КМ

Российская лыжница Терентьева не вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира Терентьева не вышла в полуфинал спринта классическим стилем на этапе КМ

Москва28 ноя Вести.Олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине Наталья Терентьева не смогла выйти в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем на первом этапе Кубка мира сезона-2026/27. В четвертьфинальном забеге россиянка пришла пятой.

Соревнования проходят в Руке (муниципалитете Куусамо, Финляндия)

В полуфинал вышли лыжницы, занявшие первое и второе места в своих забега, которые заняли первые два места в своих забегах, а также спортсменку с двумя лучшими результатами, оказавшиеся вне топ-2.

Накануне Терентьева стала четвертой в первом старте нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянка финишировала в шаге от медалей в индивидуальной гонке с раздельным стартом классическим ходом, пробежав дистанцию в 10 км за 25 минут 38,4 секунды.

Полуфиналы и финал спринтерской гонки классическим стилем состоятся позднее в субботу, 28 ноября. Аналогичные соревнования также проходят среди мужчин. Этап завершится в воскресенье, 29 ноября.