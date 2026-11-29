Москва29 нояВести.Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова выиграла раздельную гонку свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Вершине Теи, Республика Хакасия.
Степанова преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 22,7 секунды. Второй пришла Алина Пеклецова (отставание – 20,8 секунды). На третьем месте Мария Истомина (+50,2).
Для Степановой это вторая победа на стартовом этапе Кубка России. Ранее она выиграла в раздельной гонке на 10 км классическим стилем.
Первый этап Кубка России завершится 29 ноября.
Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Иван Якимушкин стал лучшим в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Дистанцию он преодолел за 36 минут 3,9 секунды.