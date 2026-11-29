Лыжница Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России

Степанова выиграла раздельную гонку свободным стилем на этапе Кубка России Лыжница Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России

Москва29 ноя Вести.Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова выиграла раздельную гонку свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Вершине Теи, Республика Хакасия.

Степанова преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 22,7 секунды. Второй пришла Алина Пеклецова (отставание – 20,8 секунды). На третьем месте Мария Истомина (+50,2).

Для Степановой это вторая победа на стартовом этапе Кубка России. Ранее она выиграла в раздельной гонке на 10 км классическим стилем.

Первый этап Кубка России завершится 29 ноября.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Иван Якимушкин стал лучшим в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Дистанцию он преодолел за 36 минут 3,9 секунды.