Лыжник Якимушкин выиграл гонку на 15 км на Кубке России, Большунов — третий

15 км за 36 минут: Якимушкин обошел Ардашева и Большунова в раздельной гонке Лыжник Якимушкин выиграл гонку на 15 км на Кубке России, Большунов — третий

Москва29 ноя Вести.Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Иван Якимушкин 29 ноября стал лучшим в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Вершине Теи в Хакасии.

Дистанцию Якимушкин преодолел за 36 минут 3,9 секунды. Вторым финишировал Сергей Ардашев, отставший на 23,9 секунды, третьим — трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с отставанием 33,4 секунды.

Эта гонка стала заключительной на турнире. Следующий этап Кубка России примет Тюмень, соревнования там пройдут 5 и 6 декабря.

26 ноября гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем выиграл Сергей Ардашев, а Большунов финишировал 14-м.