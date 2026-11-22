Москва22 нояВести.Мужская сборная России оказалась победительницей командной гонки на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в японском Обихиро.
Российские конькобежцы завоевали золото турнира с результатом 3 минуты 38,60 секунды, установив рекорд катка. За сборную России выступили Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев.
Следом за россиянами расположились команды Италии (отставание – 1,03 секунды) и Польши (+4,09).
Конькобежцы из России выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в Сеуле российские спортсменки завоевали бронзу в эстафете на дистанции 3000 метров.