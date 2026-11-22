Российские конькобежцы выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Японии

Сборная России по конькобежному спорту победила на этапе Кубка мира в Японии Российские конькобежцы выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Японии

Москва22 ноя Вести.Мужская сборная России оказалась победительницей командной гонки на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в японском Обихиро.

Российские конькобежцы завоевали золото турнира с результатом 3 минуты 38,60 секунды, установив рекорд катка. За сборную России выступили Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев.

Следом за россиянами расположились команды Италии (отставание – 1,03 секунды) и Польши (+4,09).

Конькобежцы из России выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в Сеуле российские спортсменки завоевали бронзу в эстафете на дистанции 3000 метров.