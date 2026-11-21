Российские шорт-трекистки завоевали бронзу этапа Кубка мира Российские шорт-трекистки взяли бронзу этапа Кубка мира

Москва21 ноя Вести.Российские шорт-трекистки завоевали бронзу третьего этапа Кубка мира в эстафете на дистанции 3000 метров. Соревнования проходят в Сеуле.

В финальном забеге россиянки Фаиля Аймалетдинова, Елена Серегина, Алена Крылова и Анастасия Жеганова продемонстрировали результат 4 минуты 13,560 секунды. Победа досталась спортсменкам из Китая (4.12,679), вторыми пришли представительницы Республики Корея (4.12,990).

Этап Кубка мира в Сеуле завершится в воскресенье, 22 ноября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее глава Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель сообщил о проведении первого в истории объединенного чемпионата мира по четырем видам спорта на коньках. Турнир пройдет в 2028 году в Пекине.