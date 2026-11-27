Лыжник Коростелев стал 10-м в первом старте нового сезона Кубка мира

Коростелев вошел в топ-10 на первом старте нового сезона КМ по лыжным гонкам Лыжник Коростелев стал 10-м в первом старте нового сезона Кубка мира

Москва27 ноя Вести.Российский лыжник Савелий Коростелев вошел в топ-10 по итогам первого старта нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам, первый этап которого проходит на финском курорте Рука.

Коростелев пробежал дистанцию в 10 км в гонке с раздельным стартом классическим стилем за 22 минуты 47,1 секунды. Он занял 10-е место, уступив лидеру 38,1 секунды.

Первые шесть мест по итогам гонки заняли лыжники из Норвегии. Победителем стал Мартин Нюэнгет с результатом 22 минуты 9 секунд. Второе место занял Андреас Рье (+10,7 с), а третьим - 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (+13 с).

Ранее в женской гонке с раздельным стартом четвертое место заняла россиянка Наталья Терентьева.

Согласно правилам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), российские атлеты допускаются к стартам только в нейтральном статусе, вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии с россиян всех ограничений.