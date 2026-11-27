Терентьева заняла четвертое место в первой гонке этапа Кубка мира в Финляндии

Российская лыжница Терентьева пришла в шаге от медалей в стартовой гонке КМ Терентьева заняла четвертое место в первой гонке этапа Кубка мира в Финляндии

Москва27 ноя Вести.Олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине россиянка Наталья Терентьева стала четвертой в первом старте нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам, первый этап которого проходит в финском курорте Рука.

Терентьева финишировала в шаге от медалей в индивидуальной гонке с раздельным стартом классическим ходом, пробежав дистанцию в 10 км за 25 минут 38,4 секунды.

Весь призовой пьедестал заняли шведские лыжницы. Победу одержала Эбба Андерссон (25.19,4), второй стала Линн Сван (+9,1 секунды), а третьей - Фрида Карлссон (+10,2).

Еще одна россиянка, младшая сестра Натальи Дарья Непряева показала 28-й результат. Она отстала от Андерссон на 1 минуту 28,2 секунды.

Этап в финском Рука завершится 29 ноября. К соревнованиям был допущен, кроме Терентьевой и Непряевой, российский лыжник Савелий Коростелев. Россияне, согласно правилам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), выступают в нейтральном статусе.