Велогонщик Любишкин стал вторым на этапе Кубка мира в Японии по BMX-фристайлу

Велогонщик Любишкин взял серебро на этапе Кубка мира в Японии по BMX-фристайлу Велогонщик Любишкин стал вторым на этапе Кубка мира в Японии по BMX-фристайлу

Москва29 ноя Вести.Российский велогонщик Арсений Любишкин стал серебряным призером этапа Кубка мира по BMX-фристайлу в Сакаи (Япония).

Любишкин набрал 93,10 балла. Первое место занял американец Маркус Кристофер (93,60 балла). Тройку лидеров замкнул японец Рим Накамура (91,46). Россиянин Ирек Ризаев на восьмом месте с 91,46 балла.

В августе Любишкин занял второе место в чемпионате Европы по BMX-фристайлу в немецком Дармштадте.

Российские спортсмены с 2023 года выступают на турнирах Международного союза велосипедистов в нейтральном статусе.