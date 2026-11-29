Лыжник Коростелев упал и сломал палку на этапе Кубка мира в Финляндии

Лыжник Коростелев сломал палку во время гонки на этапе Кубка мира в Финляндии Лыжник Коростелев упал и сломал палку на этапе Кубка мира в Финляндии

Москва29 ноя Вести.Россиянин Савелий Коростелев сломал палку в результате падения в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука (Финляндия).

Инцидент случился спустя примерно 10 минут после начала гонки. Коростелев не смог устоять на ногах и упал, из-за чего сломал одну из лыжных палок и некоторое время продолжал дистанцию без нее. Однако вскоре ему дали новую палку.

В итоге спортсмен занял 12-е место. Россиянин прошел дистанцию за 45 минут 20,1 секунды, отстав от победившего в гонке норвежца Йоханнеса Клебо на 6,1 секунды​​​.

Первый этап Кубка мира проходит с 27 по 29 ноября.

Ранее в этот день олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова выиграла раздельную гонку свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республика Хакасия).