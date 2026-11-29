Терентьева отреагировала на штраф от FIS отрывком из "Полицейского с Рублевки" Лыжница Терентьева ответила на штраф FIS роликом с Сергеем Буруновым

Москва29 ноя Вести.Российская лыжница, олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине Наталья Терентьева отреагировала на вынесенный ей штраф в девять позиций видеороликом - отрывком из сериала "Полицейский с Рублевки" с участием актера Сергея Бурунова.

Ранее по итогам масс-старта на первом этапе Кубка мира в Финляндии Терентьеву понизили в результатах, переместив с четвертого на 13-е место. Поводом послужил контакт россиянки со шведской лыжницей Фридой Карлссон, которой она наступила сзади на лыжу во время подъема на трассе. Судьи Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) посчитали это за создание помехи Карлссон и вынесли наказание.

Терентьева опубликовала видеоролик в своем Telegram-канале. На нем герой Бурунова полицейский Владимир Яковлев выражает свою досаду из-за того, что коллеги испортили его машину, нецензурным словом.

Ранее на этапе в финском Рука Терентьева заняла четвертое место в гонке с раздельным стартом, а после не смогла пробиться в полуфинал соревнований в спринте.