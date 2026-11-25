Мема назвал абсурдом повод для запрета выдачи виз российским атлетам в ЕС

"Полный абсурд!": Мема о причине запрета выдачи виз российским атлетам в ЕС Мема назвал абсурдом повод для запрета выдачи виз российским атлетам в ЕС

Москва25 ноя Вести.Представленная еврокомиссаром по спорту Гленном Микаллефом причина запрета на выдачу виз российским спортсменам звучит абсурдно. Такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Так он прокомментировал заявление Микаллефом, озвученное на пленарном заседании Европарламента.

24 ноября еврокомиссар по спорту Микаллеф заявил, что в обновленных визовых рекомендациях Евросоюза предусмотрен отказ в выдаче виз российским спортсменам, которые выступают с национальной символикой.

Еврокомиссар по спорту Микаллеф пытается оправдать запрет на выдачу виз российским спортсменам, заявляя, что Россия использует спорт в качестве пропаганды. Полнейший абсурд! Это те же самые люди, которые считают "Машу и Медведя" угрозой национальной безопасности написал Мема в соцсети X

Ранее политик Мема извинился перед российскими спортсменами за "безумство" властей Финляндии, запретивших атлетам из РФ въезд в страну.