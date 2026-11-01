Москва1 ноя Вести.Новая баллистическая ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) FP-7 прошла боевое испытание, однако ее использование экономически нецелесообразно. Об этом заявил лавный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

По его словам, ракета стоит около 600 тыс. долларов, и экономический смысл в применении ракеты появится после кодификации и принятия на вооружение версии с кассетной боевой частью.

FP-7 прошла боевое испытание. … Мы можем за те же деньги отправить 16 ракет FP-2, которые доставят в 16 раз больше боевых частей и выполнят в 16 раз больше заявил Штилерман

Кнструктор подчеркнул, что сейчас новые ракеты проходят заключительные испытания, а в ближайшее время ожидается применение этой ракеты.

27 октября руководитель компании-разработчика Fire Point Ирина Терех заявила, что украинская крылатая ракета "Фламинго" разрабатывалась в первую очередь как политический сигнал Москве, а не как оружие, способное самостоятельно переломить ход конфликта.