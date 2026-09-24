Конструктор Артемьев назвал авантюрным решение США о ракетах для Украины Конструктор Артемьев: идея США и Украины производить ракеты похожа на авантюру

Москва24 сен Вести.Конструктор, ветеран концерна "Алмаз-Антей" кандидат технических наук Владимир Артемьев сравнил с авантюрой решение Вашингтона и Киева наладить совместное производство ракет для С-300 и GAM-67.

В разговоре с KP.RU конструктор рассказал о проблемах, с которыми столкнутся американцы и украинцы.

Решение американцев и украинцев наладить совместное производство ракет для С-300 и GAM-67 похоже на авантюру. Это невероятно сложный, муторный и долгий процесс – полтора-два года. Для выпуска этих клонов надо переналаживать и модифицировать старые пусковые установки, системы управления, проводить многократные испытания. Там сотня проблем сказал Артемьев

Он уточнил, что для производства таких ракет нужно переводить команды с одного языка на другой. Кроме того, новая ракета должна подходить для старых пусковых установок, что потребует замены узлов. При этом совместимость ракеты с пусковой установкой не гарантирует совместимость со всем боевым контуром — с радаром подсвета, системой управления огнем и каналами связи.

Авторы этой авантюрной идеи деньги получат, а результат окажется нулевой. Причем из этих 2,68 миллиарда долларов свой куш получат те, кто проталкивал эту идею. Закон США о лоббировании не отменен. Но даже если допустить, что проект через полтора-два года заработает, положение ПВО ВСУ на фронте вряд ли изменится добавил конструктор

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования для модернизации противовоздушной обороны на 2,68 миллиарда долларов. Расходы на закупку оборудования возьмут на себя европейские партнеры США, сделку проведут в рамках программы США по иностранному военному финансированию.