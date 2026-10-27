Москва27 окт Вести.Украинская крылатая ракета "Фламинго" разрабатывалась в первую очередь как политический сигнал Москве, а не как оружие, способное самостоятельно переломить ход конфликта. Об этом заявила руководитель компании-разработчика Fire Point Ирина Терех, передает Life.ru.

По словам главы предприятия, на проект изначально не возлагали надежд как на некое "супероружие".

Я думаю, что она была гораздо важнее как политическое заявление, чем как какая-то супер-пупер-вундервафля. Ставки как на супер-пупер-вундервафлю на неё никогда не делались приводит издание слова Терех

Руководитель Fire Point рассказала, что компания начинала с разработки баллистических ракет, однако этот процесс оказался сложным и длительным. В итоге было решено параллельно создать более простую систему на основе уже освоенных технологий — так и появился проект "Фламинго". Главной задачей ракеты, по словам Терех, была демонстрация способности Украины наносить удары по удаленным объектам на российской территории. С этой функцией, как утверждает глава компании, разработка справляется.