Москва2 ноя Вести.Ретейлер Fix Price закрыл все торговые точки в Монголии, следует из отчета международной компании Fix Price Group PLC об операционных результатах.

В начале 2026 года в стране работали три магазина сети, однако к концу сентября все они прекратили деятельность. Компания не пояснила причины закрытия и не сообщила, планирует ли возвращаться на рынок страны.

Первые магазины Fix Price открылись в Улан-Баторе в 2023 году. Монголия стала восьмой страной присутствия сети за пределами России: к тому времени магазины также работали в Казахстане, Белоруссии, Латвии, Грузии, Узбекистане и Киргизии. Поставки товаров в монгольские точки предполагалось организовать через франчайзингового партнера из распределительного центра в Новосибирске.

Руководитель отдела sell-side аналитики по акциям Совкомбанка Вячеслав Бердников считает, что пилотный проект в Монголии оказался неудачным. По его оценке, отсутствие дальнейшего расширения сети может свидетельствовать о том, что компания не увидела перспектив для развития бизнеса в этой стране.

Генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров в свою очередь предположил, что магазины могли быть нерентабельными, а объем и потенциал местного рынка – недостаточными для продолжения работы. Их слова приводит газета "Ведомости".

За последнее время Fix Price также закрыл часть франчайзинговых магазинов в Киргизии и ОАЭ: с января по сентябрь их количество уменьшилось с шести до четырех и с четырех до трех соответственно.