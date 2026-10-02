Metro AG анонсировала полный уход из Казахстана после 17 лет на рынке

Магазины Metro закроются в Казахстане до марта 2027 года Metro AG анонсировала полный уход из Казахстана после 17 лет на рынке

Москва2 окт Вести.Немецкий оптовый гигант Metro AG официально объявил о полном прекращении операционной деятельности в Казахстане. Компания поэтапно закроет все шесть торговых центров и собственную службу доставки до конца марта 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания объяснила решение трудностями с созданием основы для устойчивого роста в стране. Закрытие всех шести магазинов пройдет поэтапно, полностью уйти Metro планирует к марту 2027-го. Компания присутствует в Казахстане с 2009-го года.

Казахстанское подразделение занимало крошечную долю в глобальной структуре. В 2024/2025 финансовом году выручка в Казахстане составила 143 млн евро - это всего 0,4% от общего оборота концерна Metro AG (32,4 млрд евро).

Под сокращение попадают порядка 650 сотрудников. Генеральный директор "Metro Казахстан" Месут Догукан пообещал обеспечить поддержку персонала и соблюдение трудового законодательства в течение всего переходного периода.

Для профессиональных клиентов из сферы HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг) уход старейшего международного оптовика станет ощутимым событием, которое потребует срочного пересмотра цепочек поставок.

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