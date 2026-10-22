Rusprofile: ушедшие из РФ Adidas и Puma потеряли в выручке в 14 раз

Уйдя из России, Adidas и Puma потеряли в деньгах в 14 раз Rusprofile: ушедшие из РФ Adidas и Puma потеряли в выручке в 14 раз

Москва22 окт Вести.Известные мировые бренды Adidas и Puma с 2022 года, когда они в связи с санкциями ушли из России, потеряли в выручке в 14 раз. Такие цифры приводит KP.RU, со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Выяснилось, что ООО "Адидас" выручило в прошлом году 3,9 млрд рублей, а выручка ООО "Пума-Рус" достигла 1,2 млрд рублей в 2025 году. По сравнению с 2021 годом выручка компаний упала почти в 14 раз - тогда российские "дочки" Adidas и Puma выручили 55,6 млрд рублей и 16,1 млрд рублей пишет издание

В марте 2022 года Adidas и Puma в числе других мировых брендов приостановили работу своих магазинов в России. Кроме того, первый разорвал контракты с Российским футбольным союзом, а вторая – с Российской федерацией баскетбола.

С декабря 2023 года Adidas, Reebok и Puma продаются в России под вывеской ASP через дистрибьютора западных спортивных брендов Lestate.