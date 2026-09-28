Bloomberg: венгерский ОТП Банк изучает варианты выхода с российского рынка Bloomberg: ОТП Банк рассматривает вопрос выхода с российского рынка

Москва28 сен Вести.Крупнейший венгерский OTP Bank рассматривает варианты ухода с российского рынка, пишет агентство Bloomberg.

ОТП стал одним из европейских банков, сохранивших присутствие в России после 2022 года.

По данным Bloomberg, сейчас OTP собирается купить эстонский банк Luminor Bank и существенно расширить присутствие в еврозоне, в связи с этим венгерский банк оказался "под пристальным вниманием регулирующих органов".

Венгерский банк уже заявил о сокращении своего присутствия в России.

Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и ограниченный прогресс в перераспределении дополнительных дивидендов из России за последний год, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный выход из России сказал Bloomberg генеральный директор OTP Group Питер Чаньи

По его словам, пересмотр стратегии завершится к концу года.

Банк также заявил, что его текущая деятельность в России сосредоточена почти исключительно на розничном потребительском кредитовании.