Физик рассказал, что яркая вспышка в небе над Карелией вызвана метеоритом

Физик объяснил, что за вспышку видели ночью жители Карелии Физик рассказал, что яркая вспышка в небе над Карелией вызвана метеоритом

Москва26 ноя Вести.Яркая сине-зеленая вспышка, которая удивила жителей Карелии в ночь на 26 ноября, была вызвана вхождением метеорита в атмосферу Земли. Об этом рассказал доцент кафедры физической электроники РГПУ им. А. И. Герцена Алексей Кононов, сообщает ИС "Вести".

При взаимодействии с атмосферой происходит интенсивное преобразование кинетической энергии космического тела в тепловую энергию и энергию электромагнитного излучения. Ударное сжатие воздуха, нагрев, испарение вещества метеорного тела, возбуждение и ионизация атомов приводят к возникновению яркого свечения. Высокая интенсивность свечения может быть обусловлена фрагментацией космического тела под действием аэродинамических и термических нагрузок объяснил ученый

Он уточнил, что такие яркие метеоры называют болидами. Сине-зеленый цвет вспышки может быть связан с особенностями излучения атомов магния и железа, а также компонентов земной атмосферы.

Ранее сообщалось, что в небе над Карелией заметили яркую вспышку. Она озарила небо на пару секунд, свет видели в Петрозаводске и соседней деревне Вилга.