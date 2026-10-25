Москва25 окт Вести.На вершине самого высокого террикона Европы, находящегося в Петровском районе Донецка, водружен флаг Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости. Знамя ко Дню флага ДНР водрузила активистка региональной общественной организации "Народная Дружина".

В День флага ДНР 16-летняя Александра поднялась на террикон шахты имени Челюскинцев и водрузила на его вершине флаг ДНР. Свое первое восхождение девушка посвятила матери, которая много лет работает кочегаром на шахте, и всем шахтерам Донбасса