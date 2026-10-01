Выборы в Госдуму стали финальной точкой интеграции ДНР и ЛНР в состав России Сенатор: участие в выборах в ГД завершило интеграцию ДНР и ЛНР в состав РФ

Москва1 окт Вести.День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией называют "праздником со слезами на глазах", поскольку путь к объединению оказался "долгим, непростым, трагическим". Выборы в Госдуму поставили финальную точку в интеграции новых регионов. Об этом заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Наталья Никонорова.

По ее словам, жители новых регионов отстояли свое право быть с Россией и развивать свои субъекты так, как считают нужным.

Я хотела бы еще чуть-чуть остановиться на выборах, которые прошли в Государственную Думу... Мы впервые принимали участие в голосовании и в формировании нижней палаты российского парламента. У нас не было раньше представителей депутатов в Госдуме. И, конечно, это уже финальная политическая точка в процессе интеграции ДНР и ЛНР уже во всю систему Российской Федерации, в правовое поле в том числе сказала Никонорова

В РФ День воссоединения новых регионов отмечается 30 сентября.