Москва1 октВести.День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией называют "праздником со слезами на глазах", поскольку путь к объединению оказался "долгим, непростым, трагическим". Выборы в Госдуму поставили финальную точку в интеграции новых регионов. Об этом заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Наталья Никонорова.
По ее словам, жители новых регионов отстояли свое право быть с Россией и развивать свои субъекты так, как считают нужным.
Я хотела бы еще чуть-чуть остановиться на выборах, которые прошли в Государственную Думу... Мы впервые принимали участие в голосовании и в формировании нижней палаты российского парламента. У нас не было раньше представителей депутатов в Госдуме. И, конечно, это уже финальная политическая точка в процессе интеграции ДНР и ЛНР уже во всю систему Российской Федерации, в правовое поле в том числесказала Никонорова
В РФ День воссоединения новых регионов отмечается 30 сентября.