Москва30 сен Вести.Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в беседе с ТАСС, что прочный мир после завершения специальной военной операции может быть достигнут только при условии денацификации и демилитаризации Украины. Она подчеркнула, что России необходимы гарантии недопущения приверженцев неонацистской идеологии к власти в Киеве.

Чтобы полностью обезопасить мирных жителей, необходима денацификация и демилитаризация остатков Украины. Важны гарантии, что приверженцы неонацистской идеологии больше не смогут управлять страной. В этих вопросах нет и не может быть компромиссов. Убеждена, мы достигнем поставленных целей, либо используя политико-дипломатические механизмы, либо силу российской армии сказала Никонорова

Сенатор также напомнила о событиях, предшествовавших воссоединению новых регионов с Россией. В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы регионов подписали соответствующие договоры. 4 октября были ратифицированы законы о принятии этих территорий в состав России. В 2023 году указом президента была учреждена памятная дата — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, которая отмечается 30 сентября.