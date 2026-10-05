Москва5 окт Вести.Донецкая Народная Республика копит заряд радости для того, чтобы отпраздновать день воссоединения с РФ, так как хотелось бы – "по-донецки". Пока же в этот день в республике прошли локальные мероприятия. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Для нас этот праздничный день, несмотря на все сложности, но тем не менее отпраздновать так, как мы хотели бы, по-донецки, к сожалению, пока не получается по вопросам безопасности. Но мы копим этот заряд, эмоции и заряд радости, потому что у нас, знаете, это все растянуто во времени. Мы помним, как это было в двадцать втором году, когда мы вернулись домой. Мы понимаем, сколь значимо для нас это, мы понимаем, какую цену заплатил и продолжает платить Донбасс за это. Но абсолютно точно, это все ради будущего заявил Денис Пушилин

По его словам, в республике прошли локальные мероприятия в честь праздника.

Мероприятия локальные прошли по всей территории республики. Безусловно, это для нас очень важно. Просто не делали эти мероприятия массовыми, чтобы противник не имел возможности испортить в этом плане праздник. Но тем не менее у нас была возможность и вспомнить, и посмотреть, что такое уже теперь русский Донецк, русский Донбасс, как он восстанавливается, как он преображается добавил глава ДНР

Среди значимых событий он выделил открытие первого кампуса "Школы 21" от Сбера в Донецке.

Мы первый пока что открыли кампус, но уверен, не последний, потому что мы видим по заявкам, сколь это востребовано. Конечно, скажу так, несмотря на праздничный день, все-таки я постарался уделить внимание и нашим жителям в плане той проблематики, того общения, которого никогда не бывает много, поэтому провел прямой эфир, пообщался с жителями. В общем, такой и праздничный, и рабочий день получился одновременно отметил Пушилин

День воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии празднуется в РФ 30 сентября. В своем поздравлении президент РФ Владимир Путин отметил, что этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны.