Москва5 мая Вести.Доклад двух депутатов Национального собрания Франции продемонстрировал серьезную зависимость страны от поставок оружия зарубежного производства в ключевых военных сферах. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на документ, подготовленный Франсуа Кормье-Булижоном из центристской партии "Возрождение" и Орельяном Сентуля из левой партии "Непокорившаяся Франция".

Основным выводом депутатов стало то, что Париж в условиях глобализации чересчур сильно положился на внешние поставки.

Страна сильно зависит от иностранных производителей ключевых вооружений и оборудования говорится в материалах

В частности, Франция стала целиком зависеть в обеспечении высокотехнологичным вооружением из США. Париж также испытывает проблемы с производством собственного стрелкового оружия после закрытия в 2001 году оборонного завода в городе Сент-Этьен. В настоящее время ВС Франции перешли на штурмовые винтовки HK416, производства немецкой компанией Heckler & Koch.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов сообщил, что Франция предложила разработать концепцию укрепления "ядерного кулака", направленного против России.