Французский офицер 17 раз выстрелил из пистолета недалеко от британского судна Французский корабль открыл огонь рядом с судном британского теневого премьера

Москва28 июл Вести.Французский патрульный корабль класса "Фламан" открыл огонь рядом с судном, на котором находился теневой премьер-министр Великобритании Крис Филп. Об этом политик написал в социальной сети X.

Инцидент произошел недалеко от французского города Булонь. В момент, когда Филп давал интервью ВВС, на палубу французского корабля вышел офицер и 17 раз выстрелил из пистолета, целясь в сторону от судна британского политика.

британского политика. Сегодня я нахожусь в Ла-Манше и отслеживаю нелегальные пересечения пролива. В то время, когда BBC брала у меня интервью, французский военный корабль приблизился и произвел 17 выстрелов за нашей спиной. Не было никаких уведомлений или учений. Это было похоже на предупредительные выстрелы или попытку устрашения заявил Филп

Как рассказал газете The Guardian бывший офицер пограничной службы Британии, это могли быть учения с применением холостых патронов, поэтому инцидент может быть никак не связан с британским теневым премьером.

Капитан судна, на котором находился Филп, в свою очередь, предположил, что французы пытались запугать английских моряков или продемонстрировать силу. При этом никаких предупреждений от патрульного корабля не поступало, добавил капитан.