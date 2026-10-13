Мерц: Германия опоздала с реформой пенсионного страхования на 30 лет

ФРГ опоздала с реформой пенсионного страхования на 30 лет Мерц: Германия опоздала с реформой пенсионного страхования на 30 лет

Москва13 окт Вести.Германия опоздала с реформой пенсионного страхования как минимум на 30 лет, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

На открытии Дня работодателей Германии канцлер рассказал о введении новой пенсионной системы, которая предполагает использование возможностей рынка капитала для формирования пенсионных накоплений​​​.

По словам Мерца, в перспективе такая система позволит повысить пенсии и снизить пенсионные взносы, сообщает РИА Новости.

Мы опоздали с этим как минимум на 30 лет сказал Мерц

Канцлер подчеркнул, что пройдет много лет до того, как новая система покажет реальный эффект, но она принесет пользу молодому поколению, хотя и потребует временного повышения пенсионных взносов.